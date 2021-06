BCP tenta vender garagem histórica na Covilhã por 1,2 milhões

O Millennium BCP acaba de colocar à venda a Garagem de São João, um edifício histórico no centro da Covilhã que começou por acolher o Teatro Velho, em 1875, e que teve como última utilização uma estação de serviço para recolha e oficina de automóveis.

Vendido nos anos 1930 em hasta pública pela Câmara Municipal da Covilhã, com a condição de se manter como uma casa de espetáculos, este imóvel com uma área total de 4.200 metros quadrados nunca chegou, porém, a ser transformado no projetado Cine Teatro São João, dando posteriormente lugar a uma garagem.

Leia Também BCP vendeu último lote que detinha em empreendimento em Miraflores

Situado entre os dois polos mais relevantes da Universidade da Beira Interior, num "espaço com grande densidade populacional e de muito movimento", o edifício é composto por quatro pisos (uma cave e três acima do solo) com zonas amplas e tem uma rampa de acesso no interior.

Leia Também Preços das casas em Portugal sobem 2,5% em maio

Com o preço fixado em 1,2 milhões de euros, a instituição financeira liderada por Miguel Maya destaca que o imóvel pode ser convertido para habitação, hotelaria, comércio ou serviços. As propostas de compra devem ser enviadas até às 17:00 de 9 de julho.



Esta semana, o BCP anunciou a venda do último lote que detinha num empreendimento em Miraflores, no concelho de Oeiras. O banco já tinha vendido os restantes 11 lotes, com um total de cerca de 60 mil metros quadrados, no último trimestre do ano passado.