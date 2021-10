Bondstone arranca com investimento de 15 milhões em Cascais

A Louvre Properties, marca do grupo Bondstone, arrancou esta semana com a construção do seu primeiro projeto residencial em Cascais, a cargo da Tecniarte - Projetos e Construções, e tem conclusão prevista para o último trimestre de 2023, num investimento orçado em 15 milhões de euros.

Situado na zona da Gandarinha, a duas centenas de metros do Oceano Atlântico, o The Coral será composto por 15 unidades com tipologias T1 a T4, que se dividem entre "prime, sky, city e ocean view flats", "green villas" e "penthouse", contando já "com mais de 50% de unidades reservadas", garante a promotora imobiliária, em comunicado.

Ainda disponíveis estão desde T1 de 72 metros quadrados ao preço de 525 mil euros, até T3 com 183 metros quadrados a 1,45 milhões de euros.

Paulo Loureiro, fundador e CEO do grupo Bondstone, realça "a aceitação do mercado imobiliário ao The Coral, com o ritmo de vendas a acelerar no último trimestre, tendo em conta tratar-se de um projeto intemporal, concebido para responder às necessidades do mercado nacional e internacional", enfatiza o empresário.

Recorde-se que, ainda recentemente, o grupo Bondstone anunciou o fim da "joint venture" com a "holding" Violas Ferreira no Porto, tendo chegado a acordo com o grupo liderado por Tiago Violas Ferreira para a aquisição da totalidade da sua participação no projeto Greenstone, um novo empreendimento residencial de luxo na zona da Foz, com 36 apartamentos, num investimento previsto de 28 milhões de euros.