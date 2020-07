Bracarense DST constrói duas novas torres na sede da EDP

O grupo DST ganhou a empreitada do novo edifício do complexo da EDP, que foi projetado pelo Pritzker chileno Alejandro Aravena e será ocupado, dentro de dois anos, por 800 trabalhadores do grupo que se encontram espalhados por Lisboa.

