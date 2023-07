Casas do Morro em socalcos de Gaia com T2 a 895 mil euros

Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vai poder ver, quase a beijar o tabuleiro superior da Ponte Luís I, um novo empreendimento habitacional, que será desenvolvido em socalcos com abrupta pendente escarpa abaixo, em Vila Nova de Gaia.

"Em fase de lançamento, a Savills Porto (que incorpora agora a Predibisa) revela um novo projeto exclusivo no ambiente único do centro histórico de Gaia, com a melhor vista sobre a cidade do Porto para viver na diversidade natural e cultural típicas do Porto e de Portugal", anuncia a imobiliária, em comunicado.

Num projeto da autoria da arquiteta Paula Santos, o novo complexo residencial chama-se "Casas do Morro".

Sem revelar o nome do promotor nem o valor do investimento, a Savills Porto enfatiza apenas que "o empreendimento será desenvolvido em socalcos para que todos os residentes nos nove apartamentos, com tipologias T1 a T3, possam usufruir da exposição solar e da vista idílica sobre o rio Douro, através das varandas, jardins ou terraços das ‘Casas do Morro’".





Com áreas que vão dos 69 aos 208 metros quadrados (este último já reservado), o apartamento mais barato está a ser comercializado por 379.500 euros, enquanto o único T2 (com 184 metros quadrados) do empreendimento surge à venda com o preço de 895 mil euros.

"Este empreendimento reflete a possibilidade de viver ou investir numa localização privilegiada, onde ainda é possível sentir o carisma histórico e beneficiar da proximidade a zonas de cultura e lazer", realça Joana Lima, head of downtown office da Savills Porto.