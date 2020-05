Cofidis compra lisboetas Natura Towers por 46 milhões

A sociedade financeira francesa firmou a aquisição das duas torres de escritórios, situadas em Telheiras, a 20 de março passado, no âmbito do processo de insolvência da MSF Ativos Imobiliários, que faliu com dívidas de 56,3 milhões de euros e tem a CGD como credor hipotecário.