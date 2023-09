Sociedade da Sonae Sierra vai assumir gestão de quase 400 imóveis dos CTT

Os CTT vão converter a recém-criada CTT IMO Yield (CIY), detida na totalidade pelo operador postal, num organismo de investimento alternativo imobiliário e entregar a sua gestão a uma sociedade do universo da Sonae Sierra, segundo uma notificação enviada à Autoridade da Concorrência (AdC) divulgada esta quarta-feira.A operação agora notificada ao regulador concretiza um acordo anunciado no início de maio relativo a uma parceria entre os CTT e a Sonae Sierra para a criação de um veículo de investimento inovador, estratégico e de longo prazo, dedicado à gestão do património imobiliário do grupo postal.

Na altura, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT detalham que o contrato de compra e venda de acções firmado com a Sierra prevê que esta fique, por cinco milhões de euros, com uma participação de 3,6% do veículo imobiliário, enquanto os "investidores adicionais, tanto institucionais como ‘family offices’, irão adquirir uma participação de 26,5%, representando um investimento de 37 milhões de euros".

Em causa está a transferência de 398 ativos, que totalizam 240 mil metros quadrados de área bruta locável, para o novo veículo, baptizado de CTT IMO Yield, "com uma avaliação acordada da transação de 139 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado pelos CTT à CMVM.

"O portefólio inclui ativos imobiliários de diversas tipologias, como retalho, logística, escritórios e outros, em localizações prime e secundárias em Portugal, estando mais de 50% do seu valor concentrado nos distritos de Lisboa e Porto. Estes ativos fazem parte das atuais e futuras redes de logística e de retalho dos CTT", realça o operador postal.



Após a conclusão da transação, o grupo CTT poderá reduzir a sua participação na CTT IMO Yield até um mínimo de 50,1%.