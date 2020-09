Edifício Monumental no Saldanha acolhe BPI como novo inquilino

O banco BPI tomará cerca de 80% da área bruta locável do edifício Monumental, Praça Duque de Saldanha, em Lisboa.





O edifício Monumental, atualmente alvo de profundas obras de reabilitação urbana mas, uma vez finalizadas, o edifício disponibilizará mais de 19.000 m2 de escritórios e ainda 6.000 m2 de área comercial, no centro da capital portuguesa.





A conclusão das obras está prevista para o início de 2021. O contrato para a ocupação foi celebrado entre o banco BPI e a Merlin Properties, sendo que a transação foi assessorada pela CBRE.





Para João Cristina, responsável da Merlin Properties em Portugal "é um orgulho poder ter como cliente e ocupante de tão nobre edifício, uma entidade com a notoriedade e reputação do banco BPI. Além de ser um forte sinal de que o mercado continua ativo, é para nós reconfortante saber que a nossa aposta em modernizar o edifício Monumental, tem como corolário este acordo com esta entidade".





A Merlin Properties é a maior empresa imobiliária cotada na Bolsa espanhola, especializada na aquisição e gestão de ativos terciários na península ibérica. Esta empresa investe principalmente em escritórios, centros comerciais e plataformas logísticas.