Espanha limita arrendamento a 5 euros por m2 nas casas construídas com fundos europeus

Este preço base terá de permanecer inalterado nos primeiros dois anos, mas estará sujeito à variação do índice de preços no país vizinho. Outro dos requisitos impostos pelo Executivo liderado por Pedro Sánchez é de que este conjunto de casas permaneçam no arrendamento acessível nos próximos 50 anos, ficando à responsabilidade dos governos locais.



Leia Também Preço médio das casas no Alentejo sobe 5 vezes acima do resto do país



Qual é a realidade em Portugal?



Em Portugal, Outro dos requisitos impostos pelo Executivo liderado por Pedro Sánchez é de que este conjunto de casas permaneçam no arrendamento acessível nos próximos 50 anos, ficando à responsabilidade dos governos locais.Em Portugal, os preços das casas sobem h

Leia Também Preço das casas sobe sem parar há 7 anos

O Governo de Espanha vai limitar o preço do arrendamento das 20 mil casas que estão a ser construídas em edíficios sustentáveis, com recurso a fundos europeus. No máximo, cada metro quadrado destes imóveis só pode custar 5 euros por mês, muito aquém dos preços médios praticados, avança o El País Se tivermos em conta um apartamento com uma área útil de entre 76 e 90 metros quadrados, os mais comuns em Espanha segundo o instituto de estatística local, o preço mensal ficará entre 380 e 450 euros. á mais de sete anos consecutivos , embora a pandemia tenha travado este crescimento. Ainda assim, os valores continuam a crescer de forma clara, renovando máximos históricos a cada trimestre. E o arranque de 2021 não foi exceção.Isto acontece numa altura em que o Banco de Portugal (BdP) alerta para o impacto que uma correção dos preços, hoje considerados "sobrevalorizados", poderá ter sobre a carteira de crédito da banca nacional.

O mais recente índice de preços da habitação, relativo ao primeiro trimestre de 2021 e divulgado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revela que os preços da habitação em Portugal aumentaram 5,2% no período em análise.