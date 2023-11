Espanhóis compram esquina de Lisboa por 5,8 milhões para ser hotel

A Entrecampos Cuatro adquiriu o edifício no gaveto formato entre a Rua de São Julião e a Rua da Padaria, que se encontra totalmente reabilitado, tendo firmado o arrendamento do imóvel com uma cadeia hoteleira portuguesa.

Espanhóis compram esquina de Lisboa por 5,8 milhões para ser hotel









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Espanhóis compram esquina de Lisboa por 5,8 milhões para ser hotel O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar