Hilton vai abrir três hotéis na baixa de Lisboa até 2026

A Hilton anunciou esta segunda-feira o desenvolvimento de três novos hotéis em Lisboa, na sequência de um acordo de gestão com a Feuring Asset Management.O Canopy by Hilton na Praça de São Paulo em Lisboa e o Hampton by Hilton também na baixa lisboeta, deverão estrear-se em Portugal em 2026 e 2025, respetivamente, anunciou a marca em comunicado.Já o Duo Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton, na zona oeste da baixa lisboeta, irá abrir na primavera de 2024."Lisboa é um destino incrível, com várias oportunidades de desenvolvimento, e o aumento da nossa presença na capital é fundamental para um crescimento mais alargado em Portugal. Nos últimos anos, fizemos grandes progressos para diversificar o nosso portefólio, introduzindo novas marcas", refere Carlos Miró, diretor-geral de desenvolvimento em Espanha e Portugal da Hilton."Agora, ao planearmos continuar a desenvolver a Curio Collection by Hilton na Península Ibérica e introduzir os primeiros hotéis Hampton by Hilton e Canopy by Hilton em Portugal, estamos confiantes por poder dar resposta a um maior leque de necessidades dos viajantes", acrescenta.Atualmente, a Hilton tem nove hotéis em operação e 11 hotéis em projeto em Portugal.