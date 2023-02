Estrangeiros à procura de casa para arrendar em Portugal aumentam em 2022

"A

"Já Portalegre, Évora e Beja foram as cidades que sentiram uma menor procura internacional

no final de 2022, embora represente entre 20% e 23% do total", acrescenta o Idealista.



é sobretudo dominada pelo mercado brasileiro, que ocupa o primeiro lugar da procura internacional em 18 capitais de distrito. Segundo o portal de pesquisa, as únicas exceções são o Funchal, onde são os cidadãos alemães que mais procuram casas, e Ponta Delgada, onde o interesse é sobretudo por parte dos norte-americanos.

Há cada vez mais estrangeiros à procura de casas para arrendar em Portugal. A informação foi avançada pelo Idealista, que aponta que a média da procura internacional passou de cerca de 24% em dezembro de 2019 para 32% no final de 2022, apesar do contexto de elevada inflação que se vive.procura de casas para arrendar por estrangeiros aumentou em 19 das 20 cidades portuguesas analisadas pelo idealista entre o final de 2019 e o final de 2022, tendo esta subida sido mais expressiva em Ponta Delgada (19,1%), no Funchal (19%) e no Porto (11,6%.)", refere a plataforma, num estudo divulgado esta quarta-feira.Entre as capitais de distrito, Funchal, Viana do Castelo e Bragança foram as que maior interesse captaram, com uma procura de 49%, 43% e 42%, respetivamente.no mercado de arrendamentoprocura de casas para arrendarNa capital portuguesa, Lisboa, a procura de casas para arrendar por cidadãos estrangeiros representou 29% do total em dezembro, com os cidadãos brasileiros a serem os que mais interesse demostraram.Ao contrário da tendência registada a nível do arrendamento, a procura internacional de casas para comprar estabilizou. Ainda assim, houve 12 capitais de distrito onde esta procura subiu e oito cidades onde desceu entre 2019 e 2022, segundo o idealista."O crescimento foi mais expressivo no Funchal (9,5 p.p), passando [a procura internacional] a representar cerca de 50% do total da procura de casas nesta cidade em dezembro passado", considera o analista, acrescentado que também Leiria e Coimbra viram um aumento de interesse (3.8% e 3,5%, respetivamente). Já Portalegre e Beja foram as localidades onde a procura internacional mais desceu.Em Lisboa e no Porto a procura subiu 21% e 23% em 2022.