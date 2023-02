Investimento acelera mas casas novas serão absorvidas em apenas três meses

Leia Também Estrangeiros à procura de casa para arrendar em Portugal aumentam em 2022

O ritmo de investimento em habitação está novamente a acelerar. Os dados da Confidencial Imobiliário, divulgados esta terça-feira pelo Dinheiro Vivo , mostram que os promotores imobiliários submeteram, em 2022, a licenciamento municipal 19.530 novos projetos de habitação, com a construção de 43.800 casas a serem absorvidas pelo mercado em três meses.Em causa está um crescimento de 20% no número de empreendimentos, face a 2021, e de 17% em fogos, que ainda assim não será suficiente para retomar valores pré-pandemia.A subida acontece depois de a pandemia ter levado a um recuo nos novos projetos em 2021. Agora, dada a escassez de oferta, os promotores admitem um novo crescimento, apesar do aumento dos custos da construção, que subiram 11,9% em 2021.O foco está nas periferias de Lisboa e Porto, mas também para as cidades de média dimensão junto às áreas metropolitanas. Porém, as novas casas estão ainda em processo de aprovação pelas respetivas câmaras municipais e só responde a um quarto das necessidades anuais do mercado.