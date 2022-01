Evergrande pede mais tempo para pagar dívidas

O grupo imobiliário chinês, Evergrande, apelou esta segunda-feira aos credores para que estes sejam mais pacientes e forneçam mais tempo para o pagamento das dívidas, pedindo ainda para que "não sejam tomadas ações legais radicais", avança a agência Reuters.





Há três dias um grupo de credores estrangeiros da gigante imobiliária Evergrande ameaçou avançar com uma ação legal contra a companhia chinesa, devido ao plano de reestruturação que dizem ser "opaco".

Num comunicado emitido esta quinta-feira, citado pela CNN Money, os investidores adiantam que estão "a considerar seriamente ações legais", depois da Evergrande ter falhado em estabelecer o diálogo, sobre as suas operações em curso para reorganizar as suas operações.

A crise da Evergrande estalou quando, em setembro, a empresa alertou para a crise de liquidez que estava a passar, tendo desde então falhado vários pagamentos de juros a credores da companhia.

No mês passado, a agência de notação financeira Fitch declarou a Evergrande numa situação de "default", por não pagar os montantes devidos aos seus detentores de obrigações.

As autoridades chinesas deverão estar a ajudar a Evergrande no seu processo de reestruturação, contudo a ausência de informações de Pequim está a deixar os investidores estrangeiros sem paciência. Estes credores alegam ter sido deixados no escuro e referem que receberam da parte da empresa "pouco mais do que vagas garantias de intenção, carentes de detalhes e substância".

Os investidores, que se sentem marginalizados por ser estrangeiros, reconhecem, porém, os esforços da empresa para retomar a maioria dos seus projetos de construção e garantem que querem ajudar neste momento difícil e "ser parte da solução".