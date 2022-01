Evergrande garante extensão do prazo de pagamento de “bonds”. Ações reagem em alta

Leia Também Evergrande volta a suspender operações na bolsa de Hong Kong

O grupo chinês Evergrande conseguiu assegurar esta quinta-feira uma aprovação de relevo, que permitirá adiar o pagamento de uma das "bonds" da empresa, dando alguma margem de manobra ao grupo para gerir a crise financeira em que se encontra.O gigante do setor imobiliário, o segundo maior na China, tem um passivo de 300 mil milhões de dólares - incluindo 19 mil milhões de dólares em "bonds" internacionais, nota a Reuters. Esta quinta-feira, a empresa conseguiu chegar a bom porto com os detentores destas obrigações, adiando o pagamento em causa, neste caso de 707,52 milhões de dólares. Assim, a extensão passa a ser de seis meses.A extensão do pagamento recebeu luz verde por parte de 72,3% dos votos contabilizados."A aprovação era esperada, os donos das obrigações não querem entrar em rutura como o Evergrande agora porque esperam que o problema possa ser eventualmente resolvido", nota Kington Lin, managing director da área de gestão de ativos da Canfield Securities Limited, citado pela Reuters.As ações da empresa, que têm estado a perder força ao longo dos últimos meses, chegaram a valorizar 1,2%, encerrando a sessão desta sexta-feira a valorizar 0,62%. Já a subida na unidade dedicada a carros elétricos do grupo, a New Energy Vehicle Group (NEV), foi mais expressiva, encerrando a sessão a valorizar 9,83%, com as ações a cotar nos 3,8 dólares de Hong Kong.Desde que o Evergrande entrou numa situação de crise, que já criou um "efeito dominó" no setor imobiliário chinês, as ações destas duas empresas têm desvalorizado consideravelmente. A quebra foi mais acentuada nas ações da NEV, que há um ano chegaram a ultrapassar a fasquia dos 72 dólares de Hong Kong, enquanto agora estão a negociar próximas dos 4 dólares de Hong Kong.