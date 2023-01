Finangeste investe sete milhões no Fórum Barreiro

Na passada quarta-feira, 4 de Janeiro, a Finangeste anunciou que tinha adquirido, "em parceria com investidores nacionais, 100% das ações da sociedade Multi 24, S.A., até agora detida pelo Millennium bcp", a qual tem como único activo o centro comercial Fórum Barreiro.

"A compra foi efetuada na última sexta-feira de 2022, não tendo sido tornado público o valor da transacção", lia-se no comunicado enviado pelo nova dona do "shopping" da margem sul do Tejo.

Esta segunda-feira, 9 de Janeiro, a Interfundos, gestora da Multi 24, comunicou ao mercado, via Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o valor da transacção foi de 3,037 milhões de euros.

Um preço "a ser ajustado na medida do necessário paracorresponder ao valor da situação líquida da sociedade a ser apurada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da transação através de um balanço a ser especialmente preparado para o efeito pelo comprador, em colaboração com o vendedor, de acordo comos critérios e as regras estabelecidas no contrato de compra e venda de ações celebrado entre ambos", ressalva a Interfundos.



Já no comunicado da Finangente, esta empresa de recuperação de créditos e uma das principais promotoras imobiliárias em Portugal avançava que "existe a intenção de investir na propriedade mais de quatro milhões de euros", para "tornar o espaço mais confortável e incrementar a sua atratividade com uma melhor oferta de serviços, de comércio e de soluções de conveniência e de proximidade para servir a comunidade local e regional".

Contas feitas, somando o valor da compra ao que irá aplicar na modernização do centro comercial, o investimento da Finangeste no Fórum Barreiro ascende a mais de sete milhões de euros.

Inaugurado em 2008, com 90 lojas distribuídas por cerca de 22.500 metros quadrados de área acima do solo, dispondo ainda de 700 lugares de estacionamento, o Fórum Barreiro é apresentado como um dos principais centros comerciais da margem sul.

(Notícia atualizada às 14:12)