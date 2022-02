E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fundação de Investimentos Imobiliários Internacionais Suíça – AFIAA, comprou o edifício onde funciona a sede da Tranquilidade Seguros, do grupo Generali, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, avança o PropertyEU.



O valor do negócio não foi revelado mas, em fevereiro de 2017, o edifício foi comprado pelo Real Added Value PN - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, gerido pela Lace, por 35,8 milhões. A avaliação do imóvel é de cerca de 55,5 milhões de euros.



Este é o segundo investimento da AFIAA em Portugal, que detém o edifício de escritórios Espace & Explorer, no Parque das Noções. Este imóvel de cinco pisos tem uma área total de 15 mil metros quadrados e em 2010 ganhou o prémio de "Edifício de Escritórios do Ano".

O imóvel agora adquirido pela AFIAA, o 242 na Avenida da Liberdade, foi construído em 1969 e conta com 12 pisos (dos quais nove acima do solo) e uma área total de 9,600 metros quadrados. O edifício conta ainda com 25 lugares de estacionamento privativo e foi alvo de obras de remodelação entre 2018 e 2019.



Sebastian Feix, responsável pelos investimentos da AFIAA, explica ao PropertyEU, que a decisão da compra do imóvel foi motivada pelo acordo de aluguer a longo prazo com a Generali que ocupa 98% do edifício, pela construção de alta qualidade e pela sua localização, sendo uma das zonas mais prestigiadas de Lisboa.