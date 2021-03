Parpública compra edifício na Avenida 5 de Outubro

O Edifício 5 de Outubro 124, localizado numa zona "prime" de Lisboa, foi adquirido pelo fundo Imopoupança, gerido pela Fundiestamo, do grupo Parpública, ao fundo EREF I, que tem como "investment adviser" a Explorer Investments. O valor do negócio não foi revelado.O edifício de escritórios de 11 pisos conta com uma área de aproximadamente 3.200 metros quadrados e dispõe de 62 lugares de estacionamento subterrâneo, refere um comunicado da consultora CBRE, responsável pela venda do imóvel.O imóvel foi "recentemente alvo de obras de melhoria dos seus interiores, tendo por objetivo a reabilitação e a modernização das zonas comuns, com projeto da responsabilidade da empresa Broadway Malyan", indica ainda o comunicado."Esta transação reforça a nossa convicção de que os investidores institucionais continuam a ter uma perspetiva muito positiva quanto à evolução futura do setor dos escritórios. No entanto, conscientes de que poderão existir alguns constrangimentos de curto prazo, a preferência destes investidores vai claramente para produtos core em boas localizações e com contratos mais longos. Para este tipo de produtos de investimento notamos inclusivamente alguma tendência de subida dos preços", considera Nuno Nunes, diretor de Capital Markets da CBRE, citado no comunicado.O imóvel foi comprado pela Explorer Investents e "em três anos levou a cabo uma modernização do edifício, e em simultâneo a substituição e negociação de inquilinos, que permitiu despertar o interesse de um investidor institucional a um valor adequado, com um excelente resultado para a atividade desenvolvida", refere Pedro Seabra, "senior partner" da Explorer Investments para a área de Real Estate.Paula d'Orey, administradora executiva da Fundiestamo, sublinha que "a aquisição do Edifício 5 de Outubro 124 foi uma excelente oportunidade de negócio para o Fundo Imopoupança, uma vez que se encontra inteiramente alinhada com a estratégia e política de investimentos, que visa também a aquisição de imóveis localizados em zonas prime com potencial de valorização e rentabilidade associada a contratos de arrendamento".