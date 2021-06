Incus Capital compra edifício de escritórios D. Manuel II no Porto

O fundo Incus Capital, com sede em Madrid, fechou a compra do edifício de escritórios D. Manuel II, no Porto. Um imóvel que tem como principal inquilino a seguradora Tranquilidade.





"Estamos muito entusiasmados com este nosso primeiro investimento no Porto, particularmente por se tratar de um icónico edifício de escritórios", afirma Tiago Brandão, Portugal Country Head da Incus Capital, num comunicado.





O edifício de escritórios, vendido pela NIPA Capital ao fundo Incus Capital, tem 13 mil quadrados distribuídos por 13 pisos acima do solo. Oferece pisos de escritórios com áreas entre os 500 e os 1.200 metros quadrados, além de 149 lugares de estacionamento.



"À medida que novos e remodelados edifícios de escritórios disponíveis no Porto são rapidamente ocupados por empresas multinacionais que reconhecem o talento e a qualidade de vida que existem nesta região do norte de Portugal, o D. Manuel II oferece uma excelente oportunidade para o crescimento contínuo do segmento de escritórios", refere a Savills Portugal, notando que, "atualmente, o principal inquilino do imóvel é a seguradora Tranquilidade".



O negócio foi assessorado pela Savills e contou com o apoio da PLMJ. "Este investimento coloca em evidência a atratividade da cidade do Porto para os investidores imobiliários. O D. Manuel II é um edifício de referência no Porto, que será muito adequado às empresas que pretendam oferecer aos seus funcionários um imóvel de alta qualidade, com uma localização central e vistas privilegiadas sobre o rio Douro e as suas célebres pontes", afirma, por outro lado, Paulo Silva, Head of Country da Savills Portugal.



A NIPA comprou o imóvel em outubro de 2019 e aproveitou a oportunidade para "alcançar um substancial retorno sobre o investimento, menos de dois anos após a aquisição", segundo um outro comunicado.