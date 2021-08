Fundo americano pagou "cerca de 50 milhões" para comprar "A Garagem"

Leia Também Americana Tishman Speyer entra em Lisboa com a compra da sede da WPP

O fundo norte-americano European Core Fund, através da sociedade veículo Tishman Speyer, pagou um valor que "rondou os 50 milhões de euros" na aquisição do edifício "A Garagem", na Avenida 24 de julho, em Lisboa, indica a Antas da Cunha Ecija, que assessorou juridicamente os vendedores.O imóvel foi vendido pelo The Edge Group e a Ardma num negócio anunciado no início de julho.O edifício alberga a sede da agência de publicidade WPP Group e tem uma área total de 10.248 metros quadrados, distribuídos por nove pisos acima do solo e um abaixo do solo com 30 lugares de estacionamento.A sociedade de advogados foi representada na transação por Henrique Moser e por Mariana Garrido Carvalho."Projetado originalmente no início dos anos 60 com o objetivo de ser um imóvel industrial, quando adquirido pelo The Edge Group em 2016, passou por uma profunda intervenção e foi convertido num edifício moderno, com escritórios de qualidade superior", indica o comunicado.O The Edge Group investiu 24 milhões na compra e reconversão do imóvel."Nos últimos anos, a zona ribeirinha de Lisboa não tem passado despercebida aos investidores imobiliários, tendo registado um aumento significativo no número de projetos", assinala Henrique Moser, citado no comunicado."Apesar da incerteza em que vivemos e da sombra da crise que teima em pairar sobre a economia portuguesa, estou absolutamente convicto de que esta continuará a ser uma tendência", reforça.