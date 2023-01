Fundo de Pensões do BCP compra Edifício Lisboa a norte-americana Marathon

A norte-americana Marathon Asset Management vendeu o Edifício Lisboa, situado no Parque das Nações, ao Fundo de Pensões do Grupo Banco Comercial Português, informa esta terça-feira a Ageas, que gere o fundo do BCP. O valor da transação não foi revelado.



A operação, mediada pela consultora CBRE, vê o edifício da autoria do arquitecto Manuel Salgado, que foi vereador de Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, mudar de mãos cerca de quatro anos e meio após a Marathon ter adquirido o imóvel à Erindale, que tinha comprado o edifício "praticamente devoluto" em 2014.



O Edifício Lisboa é um imóvel de uso misto - retalho e escritórios - que conta com aproximadamente 7.300 metros quadrados de Área Bruta de Locação (ABL) distribuída por cinco pisos e que conta ainda com 105 lugares de estacionamento. Na componente de retalho, todos os espaços estão dedicados à restauração, nomeadamente pela McDonald's, Nova Peixaria e Arigato. Entre os inquilinos na componente de escritórios contam-se a Nowo, Ericsson e a Cambridge School



"Com uma localização única, uma arquitetura de qualidade e uma forte base de inquilinos com atividades diversificadas, o Edifício Lisboa foi uma grande oportunidade para aplicar capital de forma segura", refere Gilles Emond, da Ageas – Sociedade Gestora de Fundos, citado no comunicado.



Já Jochen Kauschmann, Head of Asset Management da Marathon, considera que "com esta operação, a Marathon concluiu com sucesso o seu business plan value add definido aquando da aquisição deste ativo. A estratégia consistiu na melhoria do ativo, física e operacionalmente, atraindo novos inquilinos por forma a atingir 100% de ocupação e melhorando o ativo em termos de ESG".