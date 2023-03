Governo limita isenção de IRS nas mais-valias da casa própria

Deixa de ser possível comprar num ano e vender no outro sem pagar IRS sobre as mais-valias. Alienações ao Estado ou autarquias ficam isentas e em 2023 e 2024 as vendas de imóveis usadas para amortizar a casa própria só pagam imposto sobre o remanescente.

