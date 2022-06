Grupo CVM vai investir 140 milhões no Grande Porto

Imobiliária liderada por um antigo gestor da área privada do Grupo Américo Amorim tem em “pipeline” a construção de mais de 800 frações e a estreia no negócio do arrendamento industrial.

Grupo CVM vai investir 140 milhões no Grande Porto









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Grupo CVM vai investir 140 milhões no Grande Porto O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar