IAD recebe investimento de 300 milhões da gigante Insight Partners

Fundada numa garagem em França, em maio de 2008, por três profundos conhecedores do setor imobiliário, a IAD (Imobiliária ao Domicílio) "partiu de um conceito visionário que funde imobiliário, web e marketing de rede", tendo desde então vindo a desmaterializar as clássicas agências (lojas) no negócio da compra, arrendamento e venda de imóveis.

A IAD garante que se tornou a maior rede de consultores imobiliários independentes em França, com mais de 10 mil consultores e cerca de 70 mil imóveis online, tendo iniciado a sua internacionalização em 2015 por Portugal, atraindo à partida o interesse de franceses por casas nacionais, estando também presente em Espanha, Itália, México e Alemanha.

Resultado: "É já a maior rede de consultores independentes a nível europeu", afiança.



Com um volume de negócios que atingiu os 278 milhões de euros no ano passado, o grupo IAD conta com alguns dos mais importantes fundos de investimento mundiais no seu capital - Naxicap Partners, IK Investment Partners, Rothschild Five Arrows e, agora, com o Insight Partners, que acaba de investir mais de 300 milhões de euros na empresa.

"O grupo IAD, líder europeu na transformação do mercado imobiliário, acolhe a Insight Partners, líder mundial em investimento tecnológico, enquanto acionista minoritário", numa operação que "permitirá à IAD reforçar a sua liderança no mercado francês e acelerar a sua expansão internacional, Portugal inclusive", avança a empresa, esta terça-feira, 23 de fevereiro, em comunicado.

O investimento realizado visa "manter e reforçar a satisfação dos 13 mil consultores imobiliários independentes que integram a rede" nos seis países em que atualmente opera, "acentuar a liderança no mercado francês e acelerar a expansão internacional da IAD".

Para atingir estes objetivos, "destaca-se a aposta em novas soluções digitais para os consultores da rede, bem como no aumento da notoriedade da marca IAD".

Ambição maior: "Tornar-se líder mundial da mediação imobiliária."

Depois de ter acompanhado o crescimento de empresas digitais de grande sucesso como o Twitter, Docusign, Vinted, N26 ou BlaBlaCa, a Insight Partners, líder mundial em investimento tecnológico, decidiu investir na IAD.

"A nossa equipa na Insight é especialista em software e Internet com forte experiência no setor imobiliário, pelo que reconhecemos o crescimento e o potencial futuro da IAD, que nos entusiasmou de imediato. O seu sucesso torna-se possível através de um modelo único e poderoso de empreendedorismo que combina o know-how humano com ferramentas tecnológicas avançadas para proporcionar uma experiência sem igual aos seus consultores imobiliários. Estamos ansiosos por ajudar a elevar a plataforma da iad para o próximo nível", refere Deven Parekh, managing director da Insight Partners.

Por sua vez, Clément Delpirou, CEO da IAD manifestou o orgulho do grupo em ter sido alvo da aposta da nova acionista.

"Estamos extremamente orgulhosos desta demonstração de confiança na nossa rede por parte da Insight Partners, que demonstrou a sua capacidade única de construir líderes mundiais. Esta nova parceria reforça a nossa ambição de desenvolvimento em França e a nível internacional.

Vai permitir-nos investir ainda mais nos meios de comunicação social e continuar a facultar aos nossos consultores ferramentas tecnológicas diferenciadoras", afirma Clément Delpirou.

Com a entrada deste novo acionista, a administração do grupo iad permanece intacta: Malik Benrejdal, um dos fundadores, mantém a presidência do conselho de supervisão, enquanto Clément Delpirou e Roland Tripard permanecem, respetivamente, como CEO e presidente do grupo. A equipa será reforçada com o apoio de dois especialistas do imobiliário digital da Insight: Deven Parekh e AJ Malhotra.