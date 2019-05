Imobiliário: KW Portugal planeia abrir 15 centros de negócios este ano

A consultora imobiliária Keller Williams Portugal (KW Portugal) pretende abrir 15 novos grandes centros de negócios (marker centers) este ano, elevando o número destas estruturas para 30, indicou esta quarta-feira a empresa.









A KW Portugal foi lançada em setembro de 2014 e, destaca a empresa, obteve um crescimento de 37% no ano passado, o que "representou mais de 1.650 milhões de euros em transações", tendo 75% dos market centers facturado mais de um milhão de euros. A empresa vai seguir o modelo da Keller Williams nos Estados Unidos, permitindo aos consultores tornarem-se acionistas dos market centers, que são centros de negócios de grande dimensão, agregando 100 ou mais consultores imobiliários e onde a empresa também dá formação aos profissionais.Até ao final de 2021 a KW Portugal definiu como meta atingir a meia centena de market centers e alcançar os 10 mil consultores imobiliários.Adicionalmente, a empresa anunciou que irá introduzir, até setembro, uma nova plataforma tecnológica baseada na inteligência artificial para auxiliar os consultores.A KW Portugal foi lançada em setembro de 2014 e, destaca a empresa, obteve um crescimento de 37% no ano passado, o que "representou mais de 1.650 milhões de euros em transações", tendo 75% dos market centers facturado mais de um milhão de euros.

Citado no comunicado, o CEO da KW Portugal, Eduardo Garcia e Costa, refere que "depois de abrirmos no início do ano em Sintra e em Aveiro, vamos abrir em maio quatro novos market centers (em Carcavelos/Parede, Cascais, Coimbra e no Porto). Nestes quatro mercados existem consultores que pela sua história na KW em Portugal merecem a oportunidade de se tornarem acionistas destes novos quatro market centers, eles são o que na KW designamos por ‘Core Group’."