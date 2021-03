Imobiliário: “Procura que vem de fora, e mantinha o mercado aquecido, irá demorar a voltar”

Os mediadores imobiliários manifestam satisfação pela abertura da atividade, podendo “ver uma ‘luz ao fundo do túnel’, ténue que seja”, mas alertam: “Os projetos já começam a surgir, mas tememos que alguns não resistam à prova da covid-19 e fiquem no papel ou a meio do percurso.”

