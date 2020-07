Magnata africano investe dois milhões para reabilitar Dolce Vita Ovar

A White Sand Capital Portugal, sociedade ligada ao grupo internacional do magnata Nathan Kirsh que comprou o falido Dolce Vita Ovar em março deste ano, dias antes da cerca sanitária naquele concelho, vai avançar com um plano de investimento de dois milhões de euros, a realizar durante os próximos 18 meses, com o objetivo de renovar um ativo que até ao final do ano vai também mudar de nome.



Numa nota enviada ao Negócios, o grupo detido pelo bilionário que tem dupla nacionalidade, sul-africana e swazi, promete ainda continuar a investir em Portugal, ao sublinhar que esta aquisição e renovação "representam o início de um plano de investimentos da White Sand Capital Portugal nos setores do retalho e do lazer no país, sendo o Dolce Vita Ovar o primeiro de muitos outros centros que irão respirar uma nova vida".





Resultante de um investimento de 33 milhões de euros e inaugurado em abril de 2007, já depois de a falida espanhola Chamartín ter comprado o negócio imobiliário do grupo Amorim, este complexo comercial tinha como credor hipotecário o banco espanhol Abanca – herdeiro das operações do Novacaixagalicia –, que requereu a insolvência deste shopping, no início de 2018, reclamando créditos de quase 22 milhões de euros.Nathan Kirsh, 88 anos, começou com um negócio de moagem de milho na sua terra natal e é atualmente dono de um império empresarial diversificado, desde a rede Jetro Cash & Carry, presente em mais de 30 estados norte-americanos, ao gigantesco fundo imobiliário australiano Abacus, passando por Londres, onde detém a icónica Tower 42, um dos arranha-céus mais altos da capital britânica. A Bloomberg estima uma fortuna a rondar os 5,5 mil milhões de euros.Os novos donos, que numa segunda investida, concretizada em dezembro, ofereceram sete milhões de euros pelo centro comercial , dizem que estão a negociar a entrada de novas marcas e querem integrar serviços de bem-estar e saúde. Antecipam que "a curto prazo, nas áreas exteriores, o grande terraço ao ar livre acolherá um ‘spot’ de alimentação e bebidas e serão criados três parques: infantil, fitness e animal", enquanto o destaque no interior vai para a renovação da praça da alimentação e para a criação de um "playground" para crianças.No grupo dos últimos Dolce Vita a encontrar novos donos estava também o Central Park, localizado em Oeiras, que acabou por ser comprado pelo Fundimo, da Caixa Geral de Depósitos (CGD), por 2,675 milhões, mais 1,225 milhões do que o valor base que tinha sido estipulado.Já o Dolce Vita Miraflores, que tinha sido arrematado em sede de insolvência por uma sociedade de capitais angolanos, que apresentou uma proposta de compra de 6,8 milhões de euros, está novamente à venda depois de a primeira operação de compra ter abortado porque o investidor não obteve financiamento do Eurobic.