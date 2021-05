Trofa Saúde investe oito milhões na construção de um hospital num antigo Dolce Vita

O Dolce Vita Ovar, centro comercial inaugurado em 21 de abril de 2007, num investimento de 33 milhões de euros, acabou por ser arrastado para a insolvência com a falência do grupo espanhol Charmartín, que tinha adquirido, no ano anterior, o negócio imobiliário do grupo Amorim, incluindo a cadeia de "shoppings" Dolce Vita.

O grupo espanhol Abanca, o credor hipotecário da sociedade detentora do Dolce Vita Ovar, em cujo processo de insolvência reclamava créditos de 22 milhões de euros, acabou por dar luz verde à venda do "shopping", concretizada em março do ano passado, à White Sand Capital Portugal, empresa ligada ao grupo internacional controlado pelo empresário suazi Paul Friedlander.

No final do ano passado, o Dolce Vita Ovar assumiu uma nova identidade, tendo sido rebatizado como Vida Ovar, e avançou com um plano de investimento de dois milhões de euros, com o objetivo de renovar este ativo, passando a oferecer "mais serviços de saúde, negócios e lazer".

Esta quarta-feira, 26 de maio, o Vida Ovar anunciou a construção de um hospital privado neste centro comercial, num investimento total de oito milhões de euros por parte do Grupo Trofa Saúde, que irá aqui abrir a sua 18.ª unidade hospitalar.

"As obras de construção irão iniciar-se nas próximas semanas e estarão concluídas em maio de 2022", garante, em comunicado.

Com uma área total de três mil metros quadrados, o Trofa Saúde Ovar terá um perfil de ambulatório com mais de 30 especialidades médicas, cirúrgicas e complementares, estimando que "dê resposta personalizada a cerca de 300 mil pessoas dos concelhos de Ovar, Santa Maria da Feira e Estarreja". E "terá acordos com os principais seguros e subsistemas de saúde, incluindo com Serviço Nacional de Saúde", afiança.

"O Trofa Saúde Ovar aposta num corpo clínico de referência, em equipamentos de última geração e numa unidade moderna e funcional, que dará uma resposta personalizada e completa", realça a administração do grupo de saúde liderado por António Vila Nova, que se apresenta como o maior grupo privado de hospitais no Norte do país.

O Trofa Saúde Ovar será a segunda unidade hospitalar do grupo no distrito de Aveiro, juntando-se ao Trofa Saúde São João da Madeira, e a sétima no distrito do Porto, que já conta com unidades na Trofa, Matosinhos, Maia, Alfena, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde.

Com a captação deste investimento, "o Vida Ovar consolida o seu plano de reformulação alicerçado no conceito de "lifestyle" focado na família, saúde, desporto, bem-estar e lazer", afirma a White Sand Capital Portugal.

"Estamos muito satisfeitos com o novo rumo do Vida Ovar. A estratégia implementada durante o último ano tem permitido trazer novas marcas e conceitos que vão ao encontro das necessidades da comunidade", afirma a administração da dona do "shopping".

O Vida Ovar tem 67 lojas e restaurantes distribuídos por dois pisos, com uma área bruta superior a 20 mil metros quadrados, e um parque de estacionamento gratuito com 238 lugares cobertos e 1.080 ao ar livre.