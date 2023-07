Português Gupa vende boutique hotel de Tavira a californianos

Construída em 1920 como presente de casamento da única filha do proprietário, a família Silva Gomes, a quinta situada entre a cidade de Tavira e Cacela Velha, a apenas 1.500 metros das praias da Ria Formosa, manteve a sua atividade agrícola até 1970.

Após quase meio século de clausura e esquecimento, a quinta foi adquirida pelo grupo hoteleiro Gupa, sociedade inicialmente composta por Rui Liberato de Sousa e Nuno Ramos, que converteu a propriedade de um hectare – entre área de construção e pomares circundantes – no pequeno hotel rural Pensão Agrícola, que abriu em 2015.

Dotado de seis quartos tipo suite, três dos quais na casa principal e os restantes construídos de novo nos antigos estábulos e anexos da quinta, o boutique hotel Pensão Agrícola foi agora vendido pelo grupo Gupa a uma família norte-americana.

"Numa transação concretizada pelas consultoras imobiliárias Athena Advisers e CBRE, o pequeno hotel rural na região de Tavira será agora residência de férias de uma família californiana, ao mesmo tempo que se mantém como alojamento turístico", avançam as intermediárias da operação, em comunicado, adiantando que o boutique hotel "irá manter-se aberto e em funcionamento até Outubro deste ano".





"Isto prova que os norte-americanos, sobretudo os californianos, continuam muito atraídos por Portugal e pelo nosso imobiliário"

"Estamos muito satisfeitos com a concretização deste negócio e por termos conseguido ir ao encontro das expetativas do nosso cliente, que procurava, não um produto de rendimento puro, mas um investimento que lhe permitisse, em simultâneo, passar temporadas em Portugal com a sua família. Em conjunto, conseguimos olhar para este fantástico boutique hotel no sotavento algarvio e perceber todo o seu potencial para o fim que pretendiam", afirma David Moura-George, diretor geral da Athena Advisers em Portugal, a consultora imobiliária que representou o comprador.

"Isto prova que os norte-americanos, sobretudo os californianos, continuam muito atraídos por Portugal e pelo nosso imobiliário, registando-se uma movimentação destes compradores para outras regiões do país, fora das habituais cidades de Lisboa e Porto", considera David Moura-George.

"É verdade que o mercado de investimento tende a procurar unidades de maior dimensão e com outras características, mas quando nos vimos confrontados com esta notável propriedade de conceito ímpar desenvolvido pelos seus proprietários, não podíamos deixar de procurar a melhor estratégia de colocação no mercado. É um produto único e especial e era necessário encontrar um nicho de mercado que reconhecesse o valor da ‘utilização própria’ somado ao da exploração turística. Assim, através da parceria com a Athena foi possível chegar a um comprador com perfil ideal", enfatiza Duarte Morais Santos, head of hotels na CBRE Portugal, que atuou em nome dos proprietários na venda da unidade hoteleira.





Entretanto, após a venda deste ativo, o Gupa "sofreu uma reestruturação interna, e o atual detentor da totalidade do grupo - incluindo a marca registada Pensão Agrícola -, Rui Liberato Sousa, delineia a expansão do futuro do grupo hoteleiro com o encetamento de novos projetos".

Atualmente, além da Hospedaria, localizada no coração de Tavira, o grupo de Rui Liberato Sousa é também proprietário de um palacete datado do século XVI no centro da vila histórica de Mértola, "com o objetivo de futuramente ser projetada uma terceira unidade hoteleira seguindo o mesmo conceito das anteriores".