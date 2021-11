Mais 112 milhões de euros no Colombo com Primark XXL

A Sonae Sierra pretende arrancar, no início do próximo ano, com a construção de um novo edifício de escritórios no lisboeta Centro Colombo – a construir em frente ao Hospital da Luz, com nove pisos – e a primeira fase da expansão do “shopping”, onde a cadeia irlandesa de roupa terá direito a construir a sua maior loja em Portugal.

Mais 112 milhões de euros no Colombo com Primark XXL









