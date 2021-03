Mapa: Quanto vale o metro quadrado das casas no seu concelho

Apesar dos sinais mais persistentes de descida dos preços das casas em Portugal nos últimos meses, os bancos continuam a elevar o valor a que avaliam as habitações no âmbito da concessão de crédito à habitação.

Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta semana mostram que valor mediano do metro quadrado se fixou em 1.170 euros em janeiro, o que representa um novo máximo histórico e uma subida de 1,2% (ou mais 14 euros) face a dezembro. Já em relação a janeiro de 2020, a taxa de variação foi de 6,1%.

A subida dos valores a que os bancos avaliam as casas foi generalizada a todo o país em termos anuais, com destaque para o Norte.

Entre o 112 concelhos com dados que permitem apurar a variação homóloga e mensal, os valores da avaliação registaram uma variação positiva em 92, quando comparados com janeiro de 2020.

Já na comparação contra o último mês de 2020 a avaliação bancária subiu em 72, bem mais de metade do total, o que mostra que a tendência é claramente de subida.

Avaliação desce em Lisboa e Cascais. Sobe no Porto

No lote dos 20 concelhos onde os bancos estão a baixar o valor da avaliação bancária, destaca-se Lisboa (queda de 2,3%) e Cascais (-2,5%). A capital continua a ser o município com o valor mais elevado, mas agora abaixo dos 3.000 euros por metro quadrado, com Oeiras a superar Cascais, depois da avaliação bancária ter aumentado 5,9% em janeiro face ao período homólogo.

Na capital do Norte a tendência é claramente de aumento, com a avaliação bancária a subir 8,1% em termos homólogos, situando-se o valor mediano do metro quadrado acima dos 2 mil euros.





Na tabela em baixo pode pesquisar o seu concelho para ver os valores e variações da avaliação bancária das casas. O INE só apurou os dados de pouco mais de um terço dos municípios. A mesma informação está mapa que pode consultar em cima.





Valor mediano de avaliação bancária (€/ m²) e variação