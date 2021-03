Avaliação bancária às casas volta a atingir máximos no arranque do ano

Leia Também Crédito às famílias volta a crescer no arranque do ano. Depósitos renovam máximos

O valor a que os bancos avaliam as casas no âmbito da concessão de crédito à habitação voltou a subir em janeiro e arrancou o ano de 2021 com um novo máximo histórico. Os dados foram divulgados esta terça-feira, 2 de março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o valor mediano do metro quadrado se fixou em 1.170 euros em janeiro.Os valores atribuídos pela banca às casas aumentaram, assim, pelo quarto mês consecutivo. Os 1.170 euros por metro quadrado registados em janeiro representam uma subida de 1,2% (ou mais 14 euros) face a dezembro. Já em relação a janeiro de 2020, a taxa de variação foi de 6,1%.Este movimento fica a dever-se tanto aos apartamentos como às moradias. No primeiro caso, o valor mediano da avaliação bancária foi de 1.284 euros por metro quadrado em janeiro, uma subida de 1,42% face ao mês anterior. Já nas moradias, o valor mediano fixou-se em 968 euros por metro quadrado em janeiro, o que representa um aumento mensal de 1,15%.Já na análise por regiões, a subida dos valores a que os bancos avaliam as casas foi generalizada a todo o país em termos anuais, com destaque para o Norte, onde os valores aumentaram 5,65%, a variação mais expressiva. Contudo, no que diz respeito à evolução mensal, o movimento não foi semelhante em todo o país.Nas regiões do Algarve, Açores e Madeira registou-se, em janeiro, uma diminuição do valor mediano da avaliação bancário, relativamente a dezembro. Já o Norte voltou a registar a subida mais expressiva, de 0,9%.Na Área Metropolitana de Lisboa, o valor mediano da avaliação bancária fixou-se em 1.537 euros por metro quadrado em janeiro, valor que corresponde a uma subida mensal de 0,79% e a um aumento anual de 5,35%. Esta região tornou-se, assim, naquela que apresenta os valores mais elevados do país, ultrapassando o Algarve, cujo valor mediano de avaliação bancária foi de 1.528 euros por metro quadrado.Notícia atualizada pela última vez às 11h21 com mais informação.