Mediadores querem "desconfinar" visitas presenciais a imóveis

A associação profissional representativa dos mediadores e angariadores imobiliários em Portugal (APEMIP) quer enquadrar esta atividade num "regime de exceção" que permita aos mediadores imobiliários agendarem visitas presenciais a imóveis durante o período de confinamento provocado pela covid-19.

Numa carta aberta dirigida ao Presidente da República, ao primeiro-ministro e ao ministro da Economia, os mais de três mil subscritores referem que esta "classe está absolutamente desprotegida"nesta fase da pandemia e que as restrições em vigor desde 15 de janeiro são "um convite à mediação ilegal e à fragilidade dos cidadãos".

"O setor não está a pedir esmolas ao Governo, mas que nos deixe trabalhar, cumprindo todas as regras e garantindo a segurança dos agentes e dos clientes. Considerando que a venda e arrendamento de imóveis com recurso exclusivo a visitas virtuais é absolutamente residual, esta fileira está não só impedida de desenvolver a sua atividade, como o seu CAE não está integrado" no programa Apoiar, critica o presidente da APEMIP, Luís Lima.

Nas contas desta entidade, feitas numa nota à imprensa divulgada esta segunda-feira, 1 de fevereiro, cerca de 40 mil pessoas dependem diretamente deste setor. E 19 dos 26 mil milhões de euros de investimento imobiliário registado em 2019 foram garantidos por mediadores imobiliários.

Ora, acrescenta Luís Lima, "uma classe que representa este tipo de valores e que já demonstrou ser essencial na promoção da dinamização económica nacional merece outro tipo de reconhecimento num período como este".





