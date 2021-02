Confinamento dispara procura por moradias, terrenos e quintas

A procura por moradias (24,2%), por terrenos (21,5%) e por quintas e herdades (34,8%) disponíveis para venda disparou em 2020, em comparação com o ano anterior, com as buscas a crescerem a um ritmo ainda mais elevado no segmento de arrendamento.

Esta tendência foi extensível ao total do ano passado, mas foi durante o primeiro período de confinamento, em março e em abril, que os portugueses mais pesquisaram este tipo de propriedades com o objetivo de comprar ou de arrendar, chegando em alguns casos a quase duplicar o interesse, em termos homólogos.

Estes dados que evidenciam os impactos do isolamento social e do teletrabalho em pandemia foram compilados pelo Imovirtual, detido pelo grupo francês OLX, que reclama o título de maior portal imobiliário do país, com mais de cinco milhões de visitas mensais e cerca de 300 mil imóveis anunciados.





A julgar pela experiência que estamos a experienciar já em 2021, parece que esta tendência se irá manter ou mesmo acentuar ao longo deste primeiro semestre. Ricardo Feferbaum, diretor-geral do Imovirtual

"Ao longo do ano passado identificámos uma tendência dos portugueses em procurarem imóveis de maior dimensão no sentido de terem melhores condições para enfrentarem os confinamentos que têm sido declarados pelo Governo, sustenta Ricardo Feferbaum, diretor-geral do Imovirtual, notando que "os números são bastante significativos".

Com o país mergulhado num novo confinamento geral desde meados de janeiro, o responsável por este portal especializado salienta em comunicado que "a julgar pela experiência que estamos a experienciar já em 2021, parece que esta tendência se irá manter ou mesmo acentuar ao longo deste primeiro semestre".

Numa carta aberta subscrita por três mil operadores e dirigida ao Presidente da República, ao primeiro-ministro e ao ministro da Economia, os mediadores imobiliários já pediram um "regime de exceção" que permita o agendamento de visitas presenciais a imóveis durante este período, pois é "absolutamente residual" a venda e arrendamento de imóveis com recurso exclusivo a visitas virtuais.

O estudo Market 360º, apresentado a 26 de janeiro pela JLL, mostrou que o investimento em imobiliário comercial caiu 18% em 2020 , para um total de 2,7 mil milhões de euros, mas que o investimento em habitação atingiu 25,6 mil milhões de euros, um montante praticamente igual ao de 2019, com o