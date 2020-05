Metade dos agentes imobiliários não comprou nem vendeu casas durante o confinamento

A pandemia de covid-19 paralisou a maioria dos setores de atividade em Portugal durante os meses de março e de abril e a área do imobiliário parece não ter sido exceção: só metade (51%) dos profissionais conseguiu realizar transações durante este período.

As conclusões são de um inquérito sobre o impacto causado pela covid-19 realizado pela plataforma Imovirtual, a que responderam 476 pessoas de várias regiões do país. A maioria (42%) declarou ter feito "poucas transações" nos últimos meses (42%) e apenas 1% referiu ter aumentado a performance.

Estes dados vão de encontro aos dados que tinham sido recolhidos na semana passada pelo site Idealista, com três em cada 10 agências imobiliárias a referirem então ter capacidade financeira para suportar mais um mês de portas fechadas devido às restrições impostas pelo combate ao novo coronavírus.





Segundo os resultados divulgados pela Imovirtual, a diminuição da procura (65%) foi ligeiramente superior à redução do número de pessoas interessadas em vender os seus imóveis (59%). Ainda assim, só pouco mais de um terço dos profissionais inquiridos recorreu a medidas de apoio, como o "lay-off", a moratória no crédito, a suspensão de pagamento de obrigações fiscais ou as linhas de crédito.