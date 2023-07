Miguel Mascarenhas: “Mais Habitação vai esmagar arrendamento e inflacionar preços”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O programa "Mais Habitação", que sobe esta quarta-feira ao plenário do Parlamento para a votação final global, com aprovação garantida pelo PS, "vai esmagar o mercado de arrendamento em Portugal, cujos preços vão aumentar e as famílias portuguesas, cientes da falta de eficácia das medidas, evitarão disponibilizar imóveis para arrendamento, o que cria mais escassez e pressão inflacionista sobre o mercado", afiança a consultora imobiliária Imovendo.

"O objetivo do Governo é, supostamente, melhorar a situação habitacional no país, mas é difícil ignorar o facto de que muitas das medidas do seu programa terão impacto reduzido ou nulo, esmagando todo um setor que se tornará inacessível para muitos portugueses", alerta Miguel Mascarenhas, CEO desta "propetch".

A consultora imobiliária considera que o "Mais Habitação" é um programa "contraproducente e vai levar a uma espiral negativa onde, além da subida dos preços, provocará um desinvestimento na construção nova de habitações".

"Em vez de promover um ambiente favorável e sustentável para o crescimento do setor e o promover incentivo à construção de novas habitações, o programa está centrado no curto prazo e não terá um impacto positivo. Arrisco-me a dizer que o sonho de uma habitação digna e acessível para todos continuará a ser apenas isso – distante e inatingível", admite Miguel Mascarenhas.

A Imovendo sinaliza que "uma das principais falhas do programa é a sua abordagem de micro gestão, ou seja, as medidas parecem ser paliativos temporários, incapazes de enfrentar os problemas estruturais do mercado".

"Por exemplo, a situação do mercado imobiliário em cidades como Lisboa e Porto tem sido um desafio há mais de uma década, com a falta de novas construções agravando ainda mais a escassez de habitação. Infelizmente, o programa Mais Habitação não apresenta propostas suficientes para resolver essa questão crucial. Em vez disso, são apresentadas uma série de medidas legislativas muito restritivas que têm levado os investidores a perderem a confiança em investir no setor imobiliário em Portugal", remata a "propetch" liderada por Mascarenhas.