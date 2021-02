Nadal compra ao Montepio edifício de escritórios junto à Gulbenkian

Leia Também Jackyl compra terreno em Oeiras para futuro “shopping” e escritórios





Leia Também Confinamento dispara procura por moradias, terrenos e quintas



(Notícia corrigida após indicação de fonte oficial de que a Mabel Capital não investiu com a Jackyl na compra do quarteirão da pastelaria Suíça, no Rossio, e que a aquisição do terreno em Oeiras foi feita sem parceria com a Jackyl) um terreno de 186 mil metros quadrados no concelho de Oeiras. O valor da aquisição foi de cerca de 28 milhões de euros.(Notícia corrigida após indicação de fonte oficial de que a Mabel Capital não investiu com a Jackyl na compra do quarteirão da pastelaria Suíça, no Rossio, e que a aquisição do terreno em Oeiras foi feita sem parceria com a Jackyl)

A sociedade de investimento Mabel Capital, que conta com o tenista espanhol Rafael Nadal como acionista, comprou um edifício de escritórios na zona das avenidas novas, em Lisboa.A Mabel adquiriu o edifício situado no n.º 98 da Avenida Conde Valbom, junto à Fundação Calouste Gulbenkian, à Futuro, gestora de fundos de pensões do Montepio.A operação, cujo valor não foi revelado, foi fechada ainda no ano passado, avança o El Confidencial.O edifício conta com 5.884 metros quadrados e parque de estacionamento, refere a Mabel.O imóvel já foi a "casa" da ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e alberga atualmente a sede da Rubis Gás, entre outras empresas.A primeira investida da Mabel Capital ocorreu em dezembro de 2018, quando comprou