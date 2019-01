Jackyl compra terreno em Oeiras para futuro “shopping” e escritórios

A Jackyl, fundada em fevereiro de 2018, conta com quatro transações efetuadas, incluindo a compra de 39 apartamentos de luxo numa torre em Londres, com um valor total de cerca de 500 milhões de euros, indica a empresa no comunicado.





"Este foi o nosso segundo negócio em Portugal em 2018 e estou muito satisfeito", refere o fundador da Jackyl, Blake Loveless, citado no comunicado. "O nosso racional para o negócio baseou-se nos fundamentais positivos do mercado – incluindo o potencial de crescimento e valor relativo – e em características específicas deste negócio", acrescenta.





Estreia com a pastelaria Suíça

Em março do ano passado, apenas um mês após ter sido fundada em Londres, a Jackyl estreou--se no mercado português. E fê-lo com "estrondo": comprou o quarteirão no Rossio, no coração de Lisboa, onde se situava a icónica pastelaria "Suíça", fundada em 1922. O valor pago pelos imóveis entre os números 96 e 122 foi de 62 milhões de euros. A operação foi realizada juntamente com a espanhola Mabel Capital e com o investidor Harald McPike. Estes imóveis, que se encontram degradados, deverão ser recuperados e comercializados para o setor terciário, com escritórios e comércio, indicou ao Negócios António Braz, diretor-geral da Gesvalt em Portugal. O tenista espanhol Rafael Nadal foi referido várias vezes na imprensa do país vizinho como sendo um dos acionistas da Mabel Capital, mas o antigo número 1 do ranking ATP negou, em julho, ter qualquer ligação à compra do quarteirão no Rossio.