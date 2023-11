Névoa compra dois “shoppings” ao Novo Banco por menos de 25 milhões

Partilhar artigo



O Novo Banco conseguiu agora despachar mais dois centros comerciais que tinham ficado com o BES por falta de pagamento de empréstimos. O grupo do empresário Domingos Névoa adquiriu o Campera Outlet Shopping e o Ferrara Plaza ao Fungepi - Fundo de Gestão de Património Imobiliário do Novo Banco, que os tinha avaliado, em abril passado, em 14,3 milhões e 10,2 milhões de euros, respetivamente.



Apesar da insistência do Negó...