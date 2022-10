Norfin investe 300 milhões em projeto junto ao estádio de Alvalade

A Norfin, uma das maiores gestoras imobiliárias do país, vai investir 300 milhões de euros no novo mega empreendimento nos terrenos junto ao estádio de Alvalade, no Campo Grande, que junta uma zona residencial, outra de escritórios a que se soma ainda uma área de comércio, que será gerida pela Sonae Sierra.



O projeto do Campo Novo, antes conhecido como Metrópolis, vai contar com uma área total de 80 mil m2 de construção acima do solo e o investimento será assegurado, na sua maioria, pelo fundo norte-americano King Street Capital Management e pelo grupo Arrow Global, dono da Norfin, que é a proprietária do terreno.





A área residencial – com uma área total de 30.300 metros quadrados - conta com três condomínios compostos por 245 apartamentos de tipologias que variam entre o T1 e T4, com jardins privativos, piscina, ‘rooftop’, salas de ‘cowork’, ‘kids club’, ginásio e acesso direto à zona comercial. Os novos moradores terão ainda acesso a lugares para carregamento de veículos elétricos e estacionamento para bicicletas. Os preços de venda dos apartamentos começam a partir dos 380 mil euros.



A zona de escritórios vai contar com quatro edifícios com uma área bruta total de 37.600m2, sendo que cada um dos imóveis tem certificação Leed Gold e conta com um ‘rooftop’ de 450m2.



A vertente comercial, gerida pela Sonae Sierra, vai englobar uma área de 12.100m2 que fará a ligação entre a área residencial e empresarial, será composta por 18 lojas, 15 restaurantes e sete quiosques e um supermercado.



As obras do Campo Novo vão arrancar no início de 2023 e deverão ficar totalmente concluídas em 2025. Antes, no final de 2024 deverá estar finalizada a primeira fase da construção do empreendimento, que inclui um edifício de escritórios, dois edifícios residenciais e toda a zona comercial, disse ao Negócios a Norfin.