Investidor internacional compra mais de 100 mil m2 na Herdade da Aroeira

Um investidor internacional adquiriu 100% das unidades de participação de um Fundo Especial de Investimento Imobiliário, que detém ativos localizados na Herdade da Aroeira, em Setúbal, revela a Norfin,que liderou o processo.O portfólio inclui terrenos para projeto residencial e turístico, detalha a Norfin, que pertence ao grupo Arrow Global, em comunicado. Os terrenos adquiridos cobrem uma área total de 102.256 m², sendo que, para estes, "existe um projeto que prevê a construção de cerca de 29.000 m² acima do solo: 247 unidades - 210 para uso turístico e 37 para uso residencial, onde se inclui um aparthotel com cerca de 150 unidades, e diversas amenities (restaurante, bar, spa e ginásio, entre outras)".Na compra estão também incluídos dois campos de golfe, de 18 buracos cada, driving range, Club House com restaurante, kids club e um espaço comercial presentemente em funcionamento. "Além do fundo e respetivos ativos, foi também adquirida, a 100%, a entidade que opera os campos de golfe", salienta o fundo do Grupo Arrow Global.Richard Roberts, Head of Origination and M&A da Arrow Global, afirma, na mesma nota, que "esta transação é estratégica" para a Norfin e para o grupo, que procura expandir a área de Hospitality em Portugal.