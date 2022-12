Norfin investe 80 milhões para construir condomínio em Miraflores

A Norfin vai investir 80 milhões de euros para construir um novo condomínio privado, o Monview, no centro de Miraflores com 168 apartamentos.



As verbas para o investimento são do fundo da Arrow Global em parceria com três investidores privados portugueses da NXT Evolution Asset Management.



As obras no Parque dos Cisnes arrancaram a 28 de novembro e deverão ficar concluídas no primeiro trimestre de 2025.

As tipologias dos apartamentos variam entre T1 com 59 m2 e Penthouses com 197 m2, com preços a flutuar entre os 261 mil euros e os 1.990.00 euros, sendo que, diz em comunicado a Norfin, o Monview "conta já com cerca de 80% das 168 unidades reservadas".



O condomínio terá uma área bruta de construção de 24.325 m2 e estará dividido em duas torres, com 14 pisos cada, e uma área comum com mais de 2.300 m2 de jardins privativos e "amenities", como piscina exterior, lavandaria self-service, ginásio, spa, parque infantil, cozinha exterior para grupos, "pet care station" e zona de cacifos para encomendas 24h/dia.



O empreendimento – construído pela Alves Ribeiro - dispõe ainda de parque de estacionamento privativo, com mais de 340 lugares, divididos por três pisos subterrâneos.