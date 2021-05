Novo 5.º Porto com T4 que custa 1,8 milhões e T1 de 52 m2 por 365 mil

É inaugurado esta quarta-feira, 5 de maio, o stand de vendas de um dos novos empreendimentos residenciais de luxo em construção na cidade do Porto.

O 5.º Porto, assim batizado por se situar na Rua de D. Pedro V, com frente também para a Rua Capitão Salgueiro Maia, está a nascer no lugar de um antigo concessionário da Opel, o Gamobar Centrum Douro, que abriu em dezembro do ano 2000 e fechou em junho de 2018.

A promotora imobiliária Avenue comprou essas instalações por aproximadamente sete milhões de euros, estando o investimento total no empreendimento 5.º Porto estimado em 40 milhões de euros.

Situado à boca da frente ribeirinha, entre o centro da cidade e a Foz, o 5.º Porto é constituído por 82 apartamentos (tipologias T1 a T4) e 16 "villas" duplex (T1 a T3), estando o mais barato - um T1 com 58 metros quadrados, no piso térreo - à venda por 185 mil euros.

Já o T1 mais caro, que não chega aos 52 metros quadrados mas situa-se no 5.º piso, custa 365 mil euros.

E qual é o apartamento mais caro do 5.º Porto? É o T4 duplex do 5.º piso, com 195,5 metros quadrados e que está a ser comercializado por 1,775 milhões de euros.

Há T2 a partir de 385 mil euros, T3 desde 510 mil e T4 cujos preços começam nos 795 mil euros.

O 5.º Porto, que tem a assinatura do arquiteto Arnaldo Brito e será comercializado em coexclusividade pela Predibisa com a JLL, terá também piscinas, ginásio, horta, parque infantil, zonas ajardinadas e até um campo de padel, para o uso exclusivo dos futuros moradores.

Para João Magalhães, chairman da Predibisa, "esta é uma oportunidade exclusiva que trará uma nova geração de famílias para esta zona da cidade e as suas valências farão, certamente, com que este seja mais um caso de sucesso no nosso portefólio", considerou, em comunicado enviado às redações.

"Este condomínio é o projeto que faltava à cidade, com infraestruturas pensadas para os moradores e para as crianças brincarem ao ar livre, em segurança, aliando tudo isto a um ‘layout’ atrativo, cujo maior trunfo está, sem dúvida, nas paisagens sobre o rio Douro", realçou o mesmo responsável.

"O 5.º Porto é a concretização de um projeto único", sintetizou Patrícia Barão, Head of Residential da JLL.