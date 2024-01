Hipoges vende prédio de luxo no Chiado e herdade de 40 hectares na Glória

A Hipoges "inicia 2024 da melhor forma com a conclusão de uma venda na ordem dos seis dígitos" e de "um outro negócio de grande valor no centro de Lisboa", avança aquela que é uma das principais plataformas a operar em Portugal no setor de "asset management".

Sem revelar valores nem identificar os compradores, a Hipoges adianta que o ativo imobiliário transacionado por "seis dígitos" é uma herdade com cerca de 40 hectares localizada na Glória, freguesia de Estremoz.

"Trata-se de mais um imóvel ‘premium’, numa zona rural do Interior do país, que gera muito interesse pelas grandes valências que este tipo de ativo oferece", realça Luís Filipe Silveira, director of real estate da Hipoges em Portugal, em comunicado.

Situada junto à autoestrada A6, a herdade inclui uma quinta com 10 hectares com uma área de construção de 1.291 metros quadrados, distribuídos pela casa principal e casa dos caseiros, e ainda sete hectares com um monte típico alentejano para recuperar e 23 hectares de terreno rústico, "com uma vista soberba sobre a Serra D’Ossa, são algumas das "características únicas que sobressaem e que fazem deste imóvel um ativo muito interessante a nível comercial", enfatiza a Hipoges.

"O mercado imobiliário tem estado bastante dinâmico e são cada vez mais as oportunidades como esta - fora dos centros urbanos e em meios mais rurais e com grande potencial ao nível do setor agrícola e turístico, por exemplo - que nos surgem e que geram muito interesse junto de investidores que procuram outro tipo de ativos imobiliários", sinaliza Luís Filipe Silveira.





Venda de prédio de luxo de seis pisos no centro de Lisboa

Já em parceria com a JLL, a Hipoges fechou um outro negócio de "grande valor" no centro de Lisboa: um prédio de seis pisos na Rua da Emenda 58, no Chiado, com 1.514 metros quadrados "e potencial para desenvolvimento de um projeto residencial de luxo no coração da capital", afiança a "servicer" controlada pela gigante norte-americana KKR.

"Um negócio muito importante, que nos permite não só reforçar estas parcerias, como também começar o ano de uma excelente forma e posicionando-nos como uma referência no segmento de luxo do mercado imobiliário nacional", acredita o director of real estate da Hipoges em Portugal.





"São duas operações que marcam o ritmo e aquilo que esperamos da Hipoges para 2024 e que evidenciam o nosso compromisso com o setor imobiliário. Queremos continuar a crescer e a aumentar o volume de negócios, ao mesmo tempo que reforçamos a nossa carteira de ativos e seguimos valorizando os nossos clientes e parceiros", conclui o mesmo gestor da Hipoges, "servicer" que conta com uma equipa de mais de 1.700 pessoas, das quais cerca de 700 nos escritórios de Lisboa e Porto, operando também em Espanha, Itália e Grécia, e que tem 49 mil milhões de euros em ativos sob gestão.