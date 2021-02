Vendas de casas em 2020 caíram 8% em Portugal. No Porto desceram quase 30%

Foram vendidas cerca de 161.500 casas em Portugal Continental durante o ano de 2020, o que se traduz numa queda de 8% em relação aos 175.300 fogos transacionados no país em 2019.





Estes dados são avançados pela Confidencial Imobiliário, com base na informação reportada ao SIR-Sistema de Informação Residencial.





A quebra de atividade nota-se sobretudo nos primeiros tempos de pandemia, com o segundo trimestre do ano a registar a menor atividade, com cerca de 32.500 fogos transacionados, numa queda de 21% face às 41.600 unidades vendidas no primeiro trimestre. O mercado reativou no terceiro trimestre, registando perto de 44.000 unidades transacionadas, atividade que se manteve no quarto trimestre, com vendas estimadas de 43.350 fogos.

As descidas são sentidas sobretudo nas grandes cidades, Lisboa e Porto, que tiveram quebras superiores ao agregado nacional. Terão sido cerca de 11.600 casas transacionadas em Lisboa, atividade que reflete um deslize de 18% relativamente às 14.150 casas vendidas em 2019. No Porto, a atividade terá somado 5.200 casas vendidas, ficando 27% abaixo dos 7.150 fogos transacionados em 2019.

O diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, olha para estes números com otimismo: "O impacto mais visível da pandemia no mercado residencial sucedeu relativamente ao número de transações, mas, mesmo neste caso, com uma recuperação logo após o lockdown do segundo trimestre", isto, embora reconheça que em Lisboa e Porto "a pressão sobre as vendas acabou por ser maior".