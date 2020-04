Pandemia trava subida dos preços das casas em março

O impacto da pandemia já se está a fazer sentir no mercado imobiliário. De acordo com dados da Confidencial Imobiliário, os preços das casas continuaram a subir em março, mas muito ligeiramente.

Os preços das casas em Portugal continuaram a subir em março. Ainda assim, dados da Confidencial Imobiliário mostram que já se registou um abrandamento do crescimento dos preços, naquele que foi um mês marcado pelos primeiros casos de covid-19 no país.





"O preço das casas em Portugal (Continental) registou uma variação de 0,4%, mostrando no imediato um comportamento de estabilidade por parte do mercado", de acordo com os números divulgados esta quinta-feira pela Confidencial Imobiliário, referentes ao mês de março.



"Sem prejuízo, este resultado representa um arrefecimento do crescimento dos preços em cadeia, com a variação mensal de 0,4% obtida em março a comparar com a variação de 1,8% que se havia registado em fevereiro", refere, notando ainda que "esta é a variação mensal mais baixa desde o início de 2019".





Já em termos homólogos, ou seja, face a março de 2019, o Índice de Preços Residenciais (IPR) da Confidencial Imobiliário registou um crescimento de 15,6%. "É um resultado que advém do comportamento dos preços ao longo do último ano, mesmo assim representando uma descida de 0,2 pontos percentuais face à taxa alcançada no final de 2019, em dezembro", refere.