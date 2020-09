Alojamento local perde quase 3.000 casas em Lisboa e Porto

Confidencial Imobiliário,





5.212 apartamentos T0 e T1. No entanto, este número caiu para 3.468 no início do verão. O mesmo aconteceu no Porto. A cidade conta agora com O mesmo aconteceu no Porto. A cidade conta agora com





Leia Também Rendas pedidas descem em 25% das casas no país e em 33% dos imóveis em Lisboa

2.536 imóveis para alojamento local, o que revela uma redução de 1.158 unidades. Por outro lado, a carteira de imóveis para arrendamentos de média e longa duração está a crescer. E os preços já estão a descer.

O negócio do alojamento local já dá sinais de contratação. Foram retirados deste mercado quase 3.000 imóveis em Lisboa e no Porto, devido à crise provocada pela pandemia de covid-19, que se tem refletido no turismo.De acordo com o Diário de Notícias , citando dados daem junho do ano passado, a capital registava uma oferta de