Parpública pagou 12,2 milhões por edifício de escritórios na 5 de Outubro

O imóvel localizado na Avenida 5 de Outubro 124, em Lisboa, foi comprado pelo fundo Imopoupança, da Fundiestamo, do grupo Parpública, ao fundo EREF I, que tem como "investment adviser" a Explorer Investments, a 17 de fevereiro. O grupo estatal adquiriu o imóvel por 12,24 milhões de euros.O edifício de escritórios de 11 pisos conta com uma área de aproximadamente 3.200 metros quadrados e dispõe de 62 lugares de estacionamento subterrâneo.Recentemente, o imóvel foi "alvo de obras de melhoria dos seus interiores, tendo por objetivo a reabilitação e a modernização das zonas comuns, com projeto da responsabilidade da empresa Broadway Malyan", indicou em março a CBRE, que assessorou a venda, num comunicado.O imóvel foi comprado pela Explorer Investents e "em três anos levou a cabo uma modernização do edifício, e em simultâneo a substituição e negociação de inquilinos, que permitiu despertar o interesse de um investidor institucional a um valor adequado, com um excelente resultado para a atividade desenvolvida", refere Pedro Seabra, "senior partner" da Explorer Investments para a área de Real Estate.Paula d'Orey, administradora executiva da Fundiestamo, sublinha que "a aquisição do Edifício 5 de Outubro 124 foi uma excelente oportunidade de negócio para o Fundo Imopoupança, uma vez que se encontra inteiramente alinhada com a estratégia e política de investimentos, que visa também a aquisição de imóveis localizados em zonas prime com potencial de valorização e rentabilidade associada a contratos de arrendamento".