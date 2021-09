Atena resgata Cariano da falência

Fundo resgata da insolvência empresa detida por outro fundo. Apresentada recentemente à insolvência pela Explorer Investments, que gere e assessora fundos com ativos superiores a 1,4 mil milhões de euros, a Cariano vai ser recuperada pelo Atena, a "private equity" que detém, entre outras empresas, a rede de clínicas dentárias Malo.

"A Atena Equity Partners vai viabilizar o futuro da Cariano, empresa com mais de 40 anos e que é a referência no aluguer de gruas para montagens industriais e de torres eólicas, incluindo serviços de transporte especial no mercado ibérico", avança a capital de risco, que conta também no seu portefólio como Hospital Particular de Almada, a Simi (engenharia), a Prado Cartolinas da Lousã (papel) e a Wemold, que resultou da junção de um conjunto de sociedades de moldes (a Tecnifreza, a E&T e a Planitec).

Esta gestora de fundos de "private equity" adianta que encontra-se "já a trabalhar num plano de reestruturação e investimento a fim de promover a viabilização da Cariano", um processo de investimento que está a ser "coordenado com a equipa de gestão da empresa, apoiando o gestor na continuidade operacional da Cariano e na apresentação de soluções de confiança para os seus clientes", garante.

"A Cariano é uma empresa com uma história extraordinária, com competências e ativos únicos em Portugal, que apresenta um importante potencial de desenvolvimento. Acreditamos muito nas pessoas e na sua resiliência. Com o sucesso da operação em curso, a Cariano e os seus colaboradores beneficiarão de uma solidez financeira reforçada e, assim, poderão pôr em prática todo o seu potencial", afirma Victor Guégués, sócio fundador da Atena, em comunicado.

Fatura cinco milhões de euros e emprega meia centena de pessoas

A operação "vai permitir salvaguardar a totalidade dos postos de trabalhos e os recursos técnicos com os quais a empresa opera", garante a empresa, que emprega atualmente "meia centena de trabalhadores", adiantou fonte oficial ao Negócios. Segundo a Atena, nos últimos cinco anos, a Cariano apresentou uma faturação anual de cerca de cinco milhões de euros, " tendo demonstrado uma forte resiliência, apesar dos desafios encontrados", enfatiza a nova dona.

"Principal referência na montagem e na manutenção de torres eólicas em Portugal, tendo uma forte presença e conhecimento dos principais parques eólicos em território nacional",com "o seu conjunto de ativos de qualidade e o ‘know-how’ diferenciado dos trabalhadores" a Cariano - enfatiza a Atena - "posiciona-se no mercado como o principal ‘player’ com’ expertise’ nos serviços de ‘lifting’ no desenvolvimento e manutenção de parques eólicos e grandes infraestruturas como parques industriais, via ferroviária, entre outros".

A Atena Equity Partners apresenta-se como "uma sociedade de capital de risco que investe em empresas portuguesas líderes de mercado que apresentam fortes posições competitivas nos seus setores", com os seus fundos a apostar "em situações de investimento onde o seu envolvimento operacional acrescente valor significativo, tais como consolidações setoriais, sucessões, reestruturações e ‘carve-outs’".

Para além da própria equipa de gestão, os fundos geridos pela sociedade de capital de risco "têm como beneficiários últimos instituições europeias (não-nacionais) e norte-americanas, onde se incluem fundações, universidades, seguradoras e fundos de pensões".