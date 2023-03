Patrão de Gaia põe antiga colónia de férias do BPA à venda por 3,1 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre as praias do Atlântico e de Francelos, em Vila Nova de Gaia, ninguém fica indiferente a três grandes carcaças imobiliárias, que brilharam algures no século passado, mas que continuam abandonadas e bastante grafitadas: o terreno onde morou a RDP, o antigo hotel Mirassol – onde o FC Porto, treinado por Pedroto, estagiou – e uma antiga colónia de férias.