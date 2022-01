Portugal é o quinto país europeu que atrai mais investimento em operações de logística

Leia Também Glovo abre 16 armazéns urbanos em Portugal até ao final do verão

A pandemia trouxe mudanças ao setor da logística e nunca houve tanta procura para tão pouca oferta. A conclusão consta no estudo European Real Estate Logistics Census, publicado esta quarta-feira pela consultora imobiliária Savills, que revela ainda que Portugal está no topo do radar das empresas que pretendem expandir o seu espaço de armazenamento.De acordo com a análise, que inquiriu promotores, investidores, agentes e empresas ocupantes, Portugal surge na quinta posição, a nível europeu, dos países com capacidade para atrair mais investimento para o setor logístico. Em primeiro lugar surge França, seguida por Alemanha, Espanha e Itália. Portugal consta à frente do Reino Unido, Bélgica, Dinamarca e Suiça.Os especialistas da consultora concluem que a pandemia teve um impacto positivo no setor da logística, devido à "reconfiguração das necessidades de armazenamento originadas pelos confinamentos", motivadas pelo comércio online, o que "obrigou a uma redefinição das necessidades das capacidades de armazenamento".O estudo indica que, em meados de 2021, o nível de ocupação destes espaços estava 63% acima da média de longo prazo registada até então. O investimento no setor no ano passado chegou aos 35 mil milhões de euros.Em Portugal, 2021 foi ano de recordes no take-up de espaços, que ficou acima dos 290.000 m2. Para os próximos anos, há mais de 400 mil m2 de projetos previstos em pipeline.Pedro Figueiras, Associate Director de Industrial & Logistics da Savills Portugal, prevê "a continuação da tendência de maior necessidade de área Logística e Industrial, ao mesmo tempo que deverão ser anunciados vários novos projetos por parte dos promotores logísticos". No entanto, "a pressão de escassez de área de logística dever-se-á manter, dado que só é expectável que estes projectos se concluam em meados de 2023 e 2024, o que permite antever a continuação da tendência de pré-arrendamentos observada em 2021", antecipa.A escassez de ativos é o maior travão ao crescimento do setor em toda a Europa. Cerca de 95% dos operadores logísticos inquiridos no estudo estimam precisar de mais ou do mesmo espaço de armazenamento ao longo dos próximos três anos, sendo que 47% dizem ser "muito provável" virem a expandir essa capacidade."Existe uma oferta de armazéns deficitária em toda a Europa, mas com França, Alemanha e Espanha a continuarem a ser os mercados mais atrativos para os ocupantes que queiram aumentar a sua capacidade, devido ao crescimento das vendas de retalho online, significa que poderemos esperar o aumento dos valores das rendas nestes mercados ao longo dos próximos 3 a 5 anos", nota Mike Barnes, European Research Associate da Savills, citado no estudo.A localização é o fator mais valorizado na procura por espaços de armazenamento, seguida desde logo pela segurança dos acordos de arrendamento e da futura obsolescência do edifício.